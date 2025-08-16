Due moto contro un’auto, morto sedicenne nel Vicentino

agenzia

L'incidente ieri sera, il giovane è deceduto oggi

VICENZA, 16 AGO – Un ragazzo di 16 anni è morto stamani, e altri due suoi coetanei sono rimasti feriti in un incidente avvenuto poco prima delle ore 22.00 di ieri sera ad Arzignano (Vicenza). La vittima era in sella a una motocicletta guidata da un amico – rimasto ferito – che per cause da accertare si è scontrata con un’automobile. Ferito anche il guidatore 16enne di un’altra moto coinvolta nello scontro. La squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento è accorsa a prestare i primi soccorsi e a mettere in sicurezza l’area del sinistro, affidando le persone coinvolte alle cure dei sanitari, giunti sul posto con tre ambulanze. Il ragazzo più grave è morto oggi all’ospedale di Vicenza. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Arzignano che si è occupata dei rilievi.

