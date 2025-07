Due motociclisti morti e 4 feriti nel Veneziano

agenzia

Coinvolti vari mezzi diretti a Jesolo

JESOLO, 12 LUG – Due motociclisti sono morti e altre 4 persone sono rimaste ferite in un incidente che ha visto coinvolti vari mezzi a Jesolo. Le vittime dobrebbero avere 64 e 65 anni. L’incidente, secondo quanto si è appreso, è avvenuto sulla rotonda “del Bennet” della località balneare veneziana. Sarebbero rimasti coinvolti una moto, 4 macchine e un camion. Non ancora chiara la dinamica dell’incidente che è al vaglio della polizia locale di Jesolo. I feriti sono stati portati all’ospedale dopo l’intervento del Suem 118 che ha operato con ambulanze arrivate anche da Treviso e con l’ausilio di un elicottero, Sul posto anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. o al volante del mezzo più grande sembra l’unico incolume. In ricostruzione la dinamica da parte della polizia locale di Jesolo, con tutte le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sul posto. Il Suem ha inviato l’elicottero di Treviso e ambulanze per i soccorsi.

