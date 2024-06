Due nuovi casi di virus Dengue a Trieste

agenzia

Contagiate persone di rientro da zone considerate endemiche

TRIESTE, 04 GIU – L’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) ha reso noto che tra la serata del 3 giugno 2024 e la giornata del 4 sono stati segnalati due casi (uno accertato e uno in fase di accertamento) di Dengue, al rientro da un viaggio in una delle zone considerate endemiche. Al momento non risultano altri passeggeri a rischio arrivati a Trieste. Come da Piano Regionale 2024-2025 per l’implementazione del “Piano di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi” è già stato effettuato il sopralluogo nella zona di residenza del caso e sono stati preventivamente attivati i protocolli nazionali e internazionali per limitare il diffondersi della malattia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA