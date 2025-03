Due rapine in casa a Milano con coltello, arrestato ventunenne

agenzia

Vittime una madre con bambina e due anziani fratelli

MILANO, 12 MAR – Aveva messo a segno due rapine in casa minacciando le vittime con un coltello, tra loto anche due anziani a una donna con una bambina. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno fermato un egiziano di 21 anni, irregolare e e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di due rapine pluriaggravate nello stesso stabile in piazzale Selinunte nell’arco di un mese. Gli agenti del Commissariato Bonola erano intervenuti lo scorso 12 febbraio, poiché, di notte, con un complice rimasto ignoto, approfittando di un ponteggio all’esterno del condominio, il giovane era entrato nell’appartamento di una donna italiana di 44 anni che stava dormendo con la figlia minore. Svegliata dal rumore la donna si era trovata di fronte il giovane che, armato di coltello, aveva arraffato diversi monili dal valore di circa 2mila euro e 600 euro. Era fuggito dalla porta d’ingresso mentre il complice era scappato grazie al ponteggio esterno. Il 2 marzo i poliziotti , nel tardo pomeriggio erano intervenuti nello stesso stabile dove, nell’appartamento di un’altra scala, era stata commessa un’altra rapina. Il giovane fermato aveva colto la conversazione tra una signora di 86 anni e un inquilino che svolge lavori di idraulica, e si era quindi offerto di sistemare lo scaldabagno. Una volta acquisita la fiducia dell’anziana era entrato in casa dove c’era anche il fratello 82enne. Aveva preso un coltello dalla cucina e l’aveva puntato al volto della donna; si era fatto consegnare 170 euro dai due anziani fratelli prima di scappare. Anche in questo caso aveva agito con un complice che non è stato identificato. I poliziotti del Commissariato Bonola, sulla base dei riconoscimenti delle vittime, hanno cominciato a cercarlo e l’hanno rintracciato in un hotel nei pressi di piazzale Siena. Il 21enne aveva con sé ancora il mazzo di chiavi del secondo appartamento. E stato fermato e il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA