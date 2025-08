Due turisti rapinati dell’orologio di lusso in centro a Milano

agenzia

Valore 260mila dollari, per entrambi un pugno al volto

MILANO, 04 AGO – Due turisti stranieri sono stati rapinati ieri pomeriggio in centro a Milano dei propri orologi di lusso, per un valore totale di 260mila dollari. Il primo colpo è stato messo a segno intorno alle 14 in via Manzoni, dove un 41enne armeno è stato colpito con un pugno al volto e rapinato di un Patek Philippe da 110mila dollari. Poco più tardi, alle 16.30, in piazza Diaz, un turista indiano di 56 anni è stato aggredito da un uomo descritto come nordafricano. Quest’ultimo gli ha dato un pugno al volto, lo ha fatto cadere a terra e gli ha strappato dal polso l’orologio Richard Mille da 150mila dollari. La vittima è stata accompagnata in codice giallo al Policlinico. In entrambi i casi è intervenuta la Polizia.

