Duplice omicidio a Roma, al lavoro anche pm della Dda

agenzia

Non si esclude l'ipotesi del regolamento di conti

ROMA, 15 APR – Sul duplice omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri a Roma costato la vita a due cittadini cinesi, un uomo e una donna, sono al lavoro anche i pm della Direzione distrettuale antimafia. Gli inquirenti non escludono quindi che oltre alla pista sentimentale e a quella di un debito, l’agguato possa essere ricondotto ad un regolamento di conti interno alla criminalità organizzata. In particolare gli inquirenti stanno ricostruendo il vissuto di Zhang Dayong, 53 anni, in passato coinvolto in indagini sulla criminalità cinese a Prato e in particolare sulle infiltrazioni della malavita nel distretto tessile. L’uomo è stato raggiunto, così come la moglie Gong Xiaoqing, 38 anni, da numerosi colpi di arma da fuoco alla testa. Il killer, secondo quanto emerge dalle indagini condotte dai carabinieri, avrebbe atteso i due all’interno del palazzo di via Prenestina dove vivevano, per poi ucciderli a poca distanza dal portone.

