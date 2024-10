Duplice omicidio a Salerno, lunedì i funerali del 47enne

agenzia

Davanti alla sua pescheria fiori e striscioni della Salernitana

SALERNO, 05 OTT – Si terranno lunedì 7 ottobre alle ore 10 i funerali di Carmine De Luca, per tutti conosciuto come “Peppolo”. Il 47enne è stato ucciso da un ex collega Francesco Iacovazzo, 72enne del luogo. Insieme a lui, al Mercato Ittico di Salerno, all’alba di martedì, è stato ferito mortalmente anche Rosario Montone, 58enne di Portici. Le esequie di De Luca si terranno nella Chiesa San Giuseppe Lavoratore a Salerno, in via Bottiglieri. La salma partirà dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove questa mattina si è svolta l’autopsia. Intanto, dinanzi alla sua Pescheria, ‘La Paranza’, amici e conoscenti continuano a deporre fiori, striscioni della Salernitana (di cui la vittima era tifosissimo), e messaggi di amicizia e incredulità per quanto accaduto.

