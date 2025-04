Durante corteo proPal a Milano, danneggiata vetrina banca

agenzia

Infranta anche quella di Starbucks in via Pola

MILANO, 12 APR – Danneggiata la vetrina di UniCredit in via Pola a Milano, dove sta passando il corteo nazionale per chiedere la fine della guerra a Gaza. “UniCredit complice del genocidio” hanno scritto con la vernice alcuni manifestanti, infrangendo il vetro, tanto che alcuni attivisti invitavano i presenti ad allontanarsi per il rischio che cadesse la vetrina. Infranta, poco prima, anche quella di Starbucks. Poco dopo sono stati esplosi anche alcuni petardi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA