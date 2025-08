Durante lavori di scavo in un cortile trovate ossa umane

agenzia

A Senigallia area sotto sequestro, ipotesi terra presa altrove

SENIGALLIA, 01 AGO – Macabro ritrovamento in un giardino condominiale alle saline di Senigallia (Ancona) dove alcune ossa con molta probabilità umane sono emerse durante alcuni lavori. Del fatto è stato interessato il commissariato di polizia. A fare la scoperta sono stati alcuni operai. Scavando nel cortile condominiale, sono state scoperte a circa 30 centimetri di profondità vari frammenti ossei: due femori spezzati, una costola e altri pezzi non ben individuati. La polizia ha repertato tutto e posto sotto sequestro l’area e le ossa. La documentazione è stata inviata alla procura di Ancona che si dovrà esprimere su ulteriori accertamenti per chiarire l’origine di quelle ossa, che sembrano compatibili con quelle umane. I condomini sono rimasti sconcertati dal ritrovamento, così come gli operai. Tra le ipotesi c’è anche quella che la terra con cui era stato riempito il cortile del palazzo senigalliese oltre 30 anni fa, sia stata presa da un terreno nelle vicinanze di una chiesa o di un cimitero e che dunque si tratti di un cadavere seppellito nei pressi del palazzo. Le Saline non sono infatti una zona di interesse archeologico.

