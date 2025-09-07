Durante viaggio in bici in Mongolia accoltellato in un ostello

agenzia

32enne partito nel marzo 2024, non sarebbe in pericolo di vita

MASSA FERMANA, 07 SET – Durante un’avventura in bici in Mongolia, è stato accoltellato in un ostello alla schiena con sette fendenti un 32enne originario di Massa Fermana (Fermo), Rudy Di Flavio. Il giovane era partito nel marzo dello scorso anno dalla sua città natale, in sella alla sua bicicletta, alla volta della Mongolia per un’avventura su due ruote. Ieri pomeriggio intorno alle 14, ora locale, è arrivato in un ostello a Ulan Bator, capitale della Mongolia. Dopo aver preso possesso del suo posto letto, si è recato alle docce. E lì è stato colpito, senza apparenti motivi, con sette fendenti alla schiena, uno di questi gli ha perforato l’intestino. Subito soccorso da due ragazzi di origini tedesche, Di Flavio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove ora è ricoverato. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Per lui si è subito mobilitata l’ambasciata italiana in Mongolia che si è messa in contatto con i familiari. La sorella di Di Flavio, Desiree, è in partenza per la Mongolia, per raggiungere Rudy ed assisterlo nella degenza in ospedale. Nel frattempo è stato fermato un ragazzo di origini statunitensi, sospettato di essere l’autore della brutale aggressione.

