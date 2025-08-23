E’ friulana la bimba caduta da un balcone a Reggio Calabria

agenzia

E' in gravi condizioni. Lo riportano i media locali

TRIESTE, 23 AGO – Sarebbe friulana, di Udine, la bambina di sette anni caduta da un balcone giovedì sera a Reggio Calabria e ricoverata in gravi – ma stazionarie – condizioni nel reparto di rianimazione dell’ ospedale. Lo riportano i media del Fvg. L’incidente è avvenuto al quinto piano di uno stabile del rione Gebbione dove era con i genitori per un periodo di vacanza, a casa di parenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno scortato l’ambulanza accorsa sul posto fino al pronto soccorso dell’ospedale, dove la bambina è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. I carabinieri hanno informato il magistrato di turno alla Procura della Repubblica ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto é accaduto. Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, la bambina si trovava in casa con i genitori ed è precipitata dal balcone perché si é sporta troppo.

