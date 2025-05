E’ grave sciatore 15enne caduto in allenamento in Tirolo

agenzia

L'altoatesino frequenta il liceo dello sport a Stams

BOLZANO, 20 MAG – E’ ricoverato in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, ma è stabile, un altoatesino 15enne, studente del liceo sportivo di Stams, caduto rovinosamente in allenamento sul ghiacciaio del Tiefenbachferner, in Tirolo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il ragazzo è uscito dal tracciato di allenamento ed è finito su una pista con gobbe artificiali, dove è caduto rovinosamente. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso austriaco che ha trasportato il 15enne in ospedale, dove ora è ricoverato in rianimazione. Le suo condizioni nel frattempo si sono stabilizzate, riferisce il portale news Stol.it.

