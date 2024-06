E’ grave uomo accoltellato, nuovo caso di violenza a Udine

agenzia

Due uomini si sono affrontati dopo un diverbio mesi fa

UDINE, 23 GIU – Un uomo, di 39 anni, è stato accoltellato ieri sera in centro a Udine ed è ora ricoverato, in gravi condizioni, in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, nel centro cittadino si sono affrontati due cittadini dominicani, già protagonisti nei mesi scorsi di un acceso diverbio. Uno dei due ha estratto un coltello ed ha ferito l’altro a un braccio e al torace. Subito dopo l’aggressore è fuggito e viene cercato in queste ore dalla Polizia che ha avviato indagini sul caso. Si tratta dell’ennesimo caso di violenza nel capoluogo friulano. Soltanto poche ore prima, sempre in centro, un gruppo di cinque giovani aveva colpito un cittadino giapponese di 56 anni con un pugno: l’uomo è caduto battendo violentemente la testa sullo spigolo del marciapiede ed è in fin di vita nel reparto di Terapia Intensiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA