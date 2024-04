E’ in arrivo un’ondata di brutto tempo, poi tornano sole e caldo

Meteo

Turbolenza di 48 ore con piogge, grandine e neve sulle Alpi

E’ in arrivo una ondata di brutto tempo che porterà pioggia e grandine su tutta l’Italia e la neve sulle Alpi. La turbolenza durerà 48 ore. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore il maltempo colpirà il nord-ovest, con i primi fenomeni su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, poi in spostamento dal pomeriggio verso Lombardia e localmente Emilia e Toscana. Previsti temporali anche intensi ed associati a grandine. Non solo: “fiocchi bianchi – afferma Tedici- sono attesi nelle prossime ore a quote alte, ma dalla sera cadranno fino a circa 800-900 metri di quota sui rilievi di confine. Mediamente cadranno 15-20 cm di neve fresca su tutta la catena alpina oltre i 1500 metri, da ovest verso est, entro la serata di mercoledì”.