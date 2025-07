E’ la giovane sommelier Marta Severin la vittima del crollo del ristorante stellato a Terracina

Lazio

Era rimasta ferita insieme a un’altra decina di persone fra personale e clienti

Si chiamava Mara Severin e aveva 31 anni la ragazza morta nel crollo del tetto del ristorante stellato “Essenza” nel centro di Terracina, in provincia Latina.La donna era una sommelier, come si legge sul sito del rinomato locale nella cittadina costiera del basso Lazio, dove guidava il servizio insieme a un altro collega. Dopo il crollo avvenuto alle 22 circa di ieri, la giovane era rimasta ferita insieme a un’altra decina di persone fra personale e clienti, di cui tre in prognosi riservata e tutti finiti all’ospedale Fiorini di Terracina. Dopo quanto accaduto, la Procura di Latina ha disposto il sequestro del locale, con le indagini coordinate dal pm Giuseppe Miliano.

