E’ libero giovane residente in Umbria fermato in Giordania

agenzia

Potrebbe tornare in Italia a breve

CITTA’ DI CASTELLO (PERUGIA), 14 AGO – E’ tornato libero il ventiduenne nato in Tunisia ma residente a Città Di Castello che durante una vacanza in Giordania era stato trattenuto per alcuni controlli. Lo ha appreso l’ANSA dalla sorella che ha avuto la notizia dall’ambasciata della Tunisia nel Paese arabo con la quale è in contatto. I familiari non hanno ancora potuto parlare con il giovane ma i diplomatici hanno detto loro di acquistare il biglietto per il ritorno in Italia. Che potrebbe avvenire a breve. Secondo la ricostruzione della sorella, il giovane è stato fermato in Giordania per dei controlli. In particolare le Autorità locali si sarebbero insospettite per il fatto che parla correntemente l’italiano essendo nel Paese da quando aveva due anni e mezzo mentre poco l’arabo. E’ stato quindi trattenuto per accertamenti e poi rilasciato.

