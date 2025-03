È “Made in Fvg” l’occhiale a basso costo per i non vedenti

agenzia

Meno costoso e meno invasivo dei due competitors mondiali

UDINE, 19 MAR – Si chiama iSeeOne e, tra quelli esistenti per aiutare le persone prive della vista a muoversi in autonomia, il dispositivo tecnologico meno invasivo e meno costoso tra quelli esistenti. Si tratta di un occhiale progettato dalla italiana iVision Tech, PMI innovativa con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Martignacco (Udine). Il dispositivo integra sensori avanzati e AI per rilevare ostacoli fino a 4 metri, restituendo un feedback acustico all’ utente. La presentazione è avvenuta ieri, alla Cciaa di Udine con Federmanager e Deutsche Bank. Ad oggi operano nel settore due competitor internazionali (uno israeliano e uno statunitense), che offrono però occhiali a costi molto più alti (3.000 dollari) o dispositivi più ingombranti come il casco ipovisivo; iSeeOne, invece, si posiziona sul mercato a 679 euro. Le prime consegne sono previste tra aprile e maggio prossimi. L’azienda punta al riconoscimento come ausilio medico, per rientrare nel sistema sanitario nazionale per una distribuzione più capillare. Il progetto nasce nel 2021 dall’intuizione di Vincenzo Zoccano, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Disabilità, oggi presidente del comitato tecnico di iVision Tech. Due anni di ricerca di oltre 20 tra ingegneri elettronici e meccanici hanno creato un prodotto tecnologico e dal forte impatto sociale. L’innovazione è nella miniaturizzazione: iSeeOne pesa 30 grammi e ha due batterie al litio ricaricabili via USB-C con autonomia fino a 10 ore. Il dispositivo analizza l’ambiente, riconosce contemporaneamente fino a 30 oggetti e segnala ostacoli a partire da 1,5 metri di distanza. Non sostituisce il bastone o il cane guida, ma li integra con una percezione aumentata dello spazio circostante.

