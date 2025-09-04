E’ morto a Milano Giorgio Armani, aveva 91 anni. La famiglia: «Porteremo avanti la sua passione»

Il lutto

Aveva costruito un impero che ha lasciato un segno indelebile nella moda

Lo stilista Giorgio Armani è morto oggi all’età di 91 anni a Milano. A comunicarlo è il suo team. “Con infinito cordoglio – si legge in una nota – il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore”.

Il Signor Armani, “come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire”.

Negli anni, sottolinea il suo entourage, “Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si è estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidità e concretezza. Lo ha guidato un’inesauribile curiosità, l’attenzione per il presente e le persone. In questo percorso ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacità di comunicare con tutti. Sempre attento alle esigenze della comunità, si è impegnato su molti fronti, soprattutto verso la sua amata Milano”.