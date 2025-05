E’ morto Nichi Grauso, editore pioniere di internet

Lutti

Malato da tempo, aveva 76 anni. Dalla prima radio a Vide on Line

È morto all’età di 76 anni, Nicola Grauso, per tutti Nichi, editore cagliaritano, uno dei pionieri della storia di internet in Italia con Video on line. Grauso era malato da tempo. Iniziò la sua attività nel 1975 con Radiolina, una delle prime radio private in Italia e poi entrò nel mondo della tv con l’emittente Videolina. Dieci anni più tardi l’espansione anche nel mondo dell’informazione cartacea con l’acquisto del quotidiano L’Unione Sarda, tra i primi al mondo nella versione on line. Negli anni Novanta diede vita al primo internet provider globale d’Italia, Video On Line.

