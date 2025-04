E’ partito il corteo funebre di Ilaria Sula a Terni

agenzia

Centinaia le persone presenti, tra cui molti giovani

PERUGIA, 07 APR – È partito dall’abitazione di viale dello Stadio, a Terni, il corteo funebre che accompagna il feretro di Ilaria Sula verso il cimitero cittadino, che dista circa un chilometro, dove è prevista una breve cerimonia laica per l’ultimo saluto alla giovane uccisa a Roma. In testa al lungo corteo, a cui partecipano centinaia di persone, tra cui molti giovani, i familiari della ragazza. Presenti anche la rettrice dell’Università La Sapienza (dove Ilaria studiava), Antonella Polimeni, il vicesindaco di Terni Riccardo Corridore, il prefetto Antonietta Orlando, la sindaca di Pergia, Vittoria Ferdinandi. All’uscita della bara da casa, dove parenti e amici si sono uniti in raccoglimento, si è alzato dalla folla un applauso. In mano molti partecipanti, commossi, hanno rose bianche, come il cuscino sulla bara della giovane. Dietro alla bara una ragazza alza tra la folla una foto il cui la giovane vittima appare sorridente.

