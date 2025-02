E’ tornata la neve sulle montagne del Veneto

agenzia

Accumuli sopra i 1400 metri, 30 centimetri sulle Tofane

ASIAGO, 01 FEB – Una precipitazione nevosa, iniziata ieri sera, proseguita nella notte e tuttora in atto in mattinata, sta interessando la montagna veneta, in particolare le Dolomiti e la provincia di Belluno sopra i 1.200-1300 metri. Cortina si è svegliata stamane con i tetti e i prati imbiancati, ma accumuli importanti per il prosieguo della stagione invernale si sono registrati sulle località in quota, con punte massime sulle Tofane (30 centimetri), sul Faloria (25-30 cm), mentre ad Arabba l’accumulo è indicato dai 20 ai 25 centimetri. L’ondata di maltempo, annunciata per questo week-end, ha interessato anche il resto delle cime del Veneto. Sull’Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza) è nevicato nella notte ad Asiago ma poi la precipitazione si è tramutata in pioggia, mentre sta tuttora nevicando sopra i 1400 metri con accumuli sino a 10-15 cm sui comprensori sciistici del Verena di Roana e delle Melette di Gallio, oltre che nelle piste da fondo in quota. Imbiancate anche le cime delle piccole Dolomiti e di Cima Grappa e nel Veronese il Monte Baldo.

