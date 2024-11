Eataly accoglie l’inclusione, arriva il Mercato Solidale

agenzia

Spazio a realtà del terzo settore, si comincia a Milano

MILANO, 07 NOV – Dal 15 al 17 novembre Eataly inaugura il primo ‘Mercato Solidale’, iniziativa – spiega il Gruppo – “destinata a diventare un format ricorrente per creare un dialogo costante con alcune delle più interessanti realtà del terzo settore che operano da nord a sud con l’obiettivo di offrire ai più fragili opportunità e percorsi di inserimento sociale e professionale”. Ad aprire il primo appuntamento presso Eataly Milano Smeraldo saranno Cometa (Como), Frolla (Ancona), Insuperabili (con sedi in tutta Italia), Made in Carcere (Lecce) e 2nd Chance (piattaforma web che mette in comunicazione istituti penitenziari italiani e designer emergenti), San Patrignano (Rimini) e Tortellante (Modena). La formula è molto semplice: Eataly mette a disposizione gli spazi del mercato a titolo non oneroso all’interno dei quali realtà del terzo settore vendono i propri prodotti. La vendita viene gestita direttamente dai volontari delle Onlus e tutto il ricavato resta completamente alle associazioni. I prodotti che rientrano nell’offerta ristorativa vengono acquistati da Eataly e inseriti nei propri menu. A realizzare i prodotti del Mercato Solidale sono i protagonisti delle Onlus coinvolte: ragazzi e ragazze nello spettro dell’autismo, detenute alle quali viene offerto un percorso formativo, giovani in situazioni di fragilità, persone con disabilità. Venerdì 15 alle 18 le Onlus si presenteranno a Milano attraverso un talk aperto al pubblico. I prossimi appuntamenti del Mercato Solidale sono previsti presso Eataly Torino Lingotto ed Eataly Roma Ostiense nei primi mesi del 2025.

