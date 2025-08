Ebrei aggrediti, la Procura di Milano indaga sulle due versioni

agenzia

Acquisiti i video delle telecamere di sicurezza dell'autogrill

MILANO, 01 AGO – La Procura di Milano sta indagando sulle due versioni della presunta aggressione subita domenica scorsa da un turista francese di religione ebraica in un autogrill di Lainate, nel Milanese, sulla quale è stato aperto un fascicolo per percosse aggravate dall’odio razziale. I due gruppi di persone, che avrebbero preso di mira l’uomo e il figlio di 6 anni perché indossavano la kippah, nei giorni scorsi lo hanno denunciato a loro volta per lesioni, affermando di essere stati appellati come “terroristi” e che, alla loro risposta “free Palestine”, il 52enne francese li avrebbe insultati e minacciati. Gli agenti della Digos, coordinati dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, hanno già identificato quattro persone tra quelle che sarebbero state coinvolte nell’episodio, e altre 5-6 sarebbero in via di identificazione. Oltre a un video girato dal turista con il suo cellulare, sono stati acquisti i filmati delle telecamere di sicurezza – privi però di audio – presenti nell’area di sosta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA