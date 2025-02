Effetti cambiamento climatico sui bambini fin dalla nascita

agenzia

Uno studio della Città della Salute di Torino sui danni

TORINO, 19 FEB – Il cambiamento climatico ha un impatto sulla salute dei bambini già dalle prime fasi della crescita. Questo è quanto emerge dai risultati dello studio, condotto da un team di ricerca dell’Epidemiologia della Città della Salute e dell’Università di Torino, pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Enviroment International. Lo studio, dal titolo ‘Exposure to climate change-related extreme events in the first year of life and occurrence of infant wheezing’, mette in evidenza la necessità di mettere in campo misure per ridurre i danni provocati dal cambiamento climatico, non solo per il futuro, ma anche per tutelare oggi la salute dei più piccoli. La ricerca, su un campione di circa seimila bambini, ha infatti riscontrato un aumento del rischio di fischi e sibili al torace associato all’esposizione a siccità estrema e ondate di calore durante il primo anno di vita. A differenza di studi precedenti, focalizzati sugli effetti acuti degli eventi estremi, questo lavoro mette in rilievo gli effetti cronici che si manifestano già nelle prime fasi dello sviluppo e sono associati all’esposizione ripetuta durante il primo anno di vita. “I risultati di questo studio – spiega Silvia Maritano, prima autrice dell’articolo e ricercatrice presso l’ Epidemiologia della Città della Salute e dell’Università di Torino – sottolineano l’importanza di considerare le conseguenze del cambiamento climatico come potenziali determinanti di patologie croniche in ottica longitudinale”. “Questo lavoro apre la strada a nuove ricerche sui rischi a lungo termine del cambiamento climatico, mettendo in luce l’urgente necessità di politiche congiunte di mitigazione e prevenzione volte a ridurre l’esposizione ai fenomeni meteorologici estremi fin dalle prime fasi di vita delle persone”, conclude Maritano.

