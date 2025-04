Elena Cecchettin, ‘sentenza segna un terribile precedente’

agenzia

VENEZIA, 09 APR – “Una sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile precedente”. Lo afferma in una ‘storia’ su Instagram , Elena Cecchettin, sorella di Giulia, a proposito delle motivazioni della condanna di Filippo Turetta. “Se non iniziamo a prendere sul serio la questione – prosegue – tutto ciò che è stato detto su Giulia che doveva essere l’ultima sono solo parole al vento”.

