Eletto il nuovo priore degli agostiniani, è l’americano Farrell

E' il 98esimo 'capo' dell'ordine da cui proviene anche Leone

CITTÀ DEL VATICANO, 09 SET – Nel pomeriggio, i 73 frati capitolari con diritto di voto, riuniti per il 188esimo Capitolo Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, hanno eletto il loro nuovo Priore Generale. Si tratta di padre Joseph Farrell, finora Vicario Generale dell’Ordine e Assistente Generale per il Nord America, che riceve così il sigillo da Padre Alejandro Moral Antón e accetta il suo nuovo ruolo di guida dell’Ordine. Diventa il 98esimo Priore Generale negli oltre 750 anni di storia degli Agostiniani, lo stesso ordine religioso di Papa Leone.

