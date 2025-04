Elezioni comunali 2025, domani si vota in 4 comuni in Fvg

agenzia

Nimis e S.Pier d'I. (meno 15.000 ab.), Monfalcone e Pordenone

TRIESTE, 12 APR – Le elezioni comunali 2025 in Friuli Venezia Giulia prevedono il rinnovo degli organi di 4 comuni, tutti sciolti anticipatamente, due con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, Nimis e San Pier d’Isonzo, e due con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Monfalcone e Pordenone. Per questi ultimi è possibile il turno di ballottaggio se uno dei candidati alla carica di sindaco non dovesse ottenere almeno il 40% dei voti al primo turno (art.15 legge reg. 19/2013 come modificata dalla legge regionale 1/2024). I Comuni che hanno votato il 20 e 21 settembre 2020 rinnoveranno invece i propri organi tra il 15 aprile e il 15 giugno 2026 (art. 5, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013). La Giunta regionale ha disposto che le operazioni di votazione si svolgano nella giornata di domenica 13 aprile, dalle ore 7.00 alle 22.00 e nella giornata di lunedì 14 aprile dalle ore 7.00 alle 22.00. Le operazioni di scrutinio sono rinviate a martedì 15 aprile alle ore 8.00. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 27 aprile, dalle ore 7.00 alle 23.00 e lunedì 28 aprile dalle ore 7.00 alle 15.00, con scrutinio a seguire.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA