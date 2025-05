Elicotteri con sale operatorie volanti, l’ipotesi in Lombardia

agenzia

Bertolaso: 'Come quelli che usano in teatri di guerra'

MILANO, 28 MAG – La Regione Lombardia sta pensando di dotarsi di elicotteri per il soccorso più grandi di quelli attuali da usare come sale operatorie o sale di rianimazione volanti. Lo ha fatto sapere l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso durante la conferenza stampa di presentazione, a Palazzo Lombardia, del progetto ‘BoB (Blood On Board – Sangue a Bordo). “Oggi ci sono nuove tipologie di elicotteri di dimensioni maggiori di quelli che abbiamo che hanno parecchio spazio ma per trasportare barelle. Dentro non ci puoi mettere una piccola rianimazione o una sala operatoria volante che ci permetterebbe di fare interventi ancora più urgenti per salvare ancora più vite”, ha spiegato Bertolaso. “Elicotteri di dimensioni maggiori – ha aggiunto – oggi vengono utilizzati proprio come sale rianimazione o sale operatorie volanti. Li usano le forze armate nei vari teatri di guerra. Noi vorremmo trasferire queste esperienze belliche in situazioni di pace e vedere se possiamo dotarci magari di qualche macchina più sofisticata che ci possa garantire di poter fare degli interventi ancora più efficaci e rapidi per salvare vite”.

