Elicottero si schianta sulle Alpi svizzere, soccorsi in azione

Incidente

L'incidente sulla parete Nord del Petit Combin

Un elicottero si è schiantato stamane sulla parete nord del Petit Combin, nelle Alpi svizzere. Secondo quanto riferito dal sito web del quotidiano elvetico “Le Nouvelliste” si tratterebbe di un velivolo adibito al servizio di eliski – la pratica dello sci fuoripista servendosi di un elicottero come mezzo di risalita – in grado di trasportare cinque persone e il pilota. I soccorritori sono impegnati sul posto con mezzi ingenti, tra i quali sette elicotteri. La polizia del Canton Vallese non ha al momento fornito ulteriori informazioni ai media svizzeri.

