Emanuele De Maria suicida dal Duomo di Milano

Il caso

Riconosciuto dai tatuaggi l'autore dell'aggressione di ieri

Si è tolto la vita lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano Emanuele De Maria, l’uomo, detenuto del carcere di Bollate, che ieri mattina ha accoltellato un suo collega davanti all’hotel Berna dove entrambi lavoravano. De Maria è stato riconosciuto dai tatuaggi che ha su entrambe le braccia. Il suicidio è avvenuto poco dopo le 14. De Maria, a quanto si è appreso, si è lanciato senza nessuna esitazione dal camminamento nord delle terrazze del Duomo cadendo dopo un volo di circa 40 metri in corso Vittorio Emanuele, non lontano dalla Rinascente. La zona è stata interamente transennata e il corpo è coperto da un telo in attesa che vengano fatti i rilievi scientifici del caso. Le terrazze, affollate di turisti visto anche il bel tempo, sono state immediatamente chiuse.