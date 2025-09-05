Emanuele Filiberto in visita al memoriale della Cuneense

agenzia

Il fine settimana nella Granda si apre con l'omaggio agli alpini

CUNEO, 05 SET – Si è aperta con l’omaggio al memoriale della divisione alpina Cuneense la visita di Emanuele Filiberto di Savoia nella Granda, a poco meno di un anno di distanza dall’ultima permanenza in provincia. Ha visitato i locali della ex stazione ferroviaria di Cuneo Gesso che ospitano il museo dedicato alla Cuneense e alla campagna di Russia. Ad accompagnarlo il sindaco di Valdieri Guido Giordana, che lo scorso anno gli aveva conferito la cittadinanza onoraria, in una cerimonia preceduta da polemiche e contestazioni. Emanuele Filiberto sarà a Valdieri fino a domenica, per una serie di eventi patrocinati dall’amministrazione comunale.

