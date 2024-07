Emergenza siccità: Sardegna avvia iter dichiarazione calamità

agenzia

Pronte risorse per combattere crisi idrica

CAGLIARI, 24 LUG – La Regione Sardegna attiverà le procedure per la dichiarazione di stato di calamità regionale per la grave emergenza idrica in Ogliastra. Nell’immediato metterà a disposizione risorse nei capitoli di spesa degli assessorati dell’Agricoltura e dei Lavori pubblici. Un’ampia ricognizione sul fronte siccità è stata compiuta in un vertice convocato a Cagliari, con la presidente Alessandra Todde. Affiancata dagli assessori dell’agricoltura, Gian Franco Satta, della difesa dell’ambiente, Rossana Laconi, degli enti locali, Francesco Spanedda, dell’industria, Emanuele Cani, dei lavori pubblici, Antonio Piu, e la rappresentanza dell’assessorato del turismo, la governatrice ha incontrato i sindaci del territorio e i rappresentanti degli enti e istituzioni che a vario titolo si occupano del sistema idrico. Presente il consigliere regionale Salvatore Corrias. “La situazione rappresentata dai sindaci è stata quella di un contesto piuttosto critico, che necessita di una serie di interventi sia strutturali, sia emergenziali – si legge ih una nota della Regione – Sul punto, la presidente Todde ha assicurato il pieno supporto della giunta”

