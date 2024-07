Emiliano a Salvini, deviare traffico pesante su A14 Bari-Taranto

agenzia

Sopralluogo assessora Cilento sulla statale 100

BARI, 12 LUG – Il governatore pugliese Michele Emiliano e l’assessora ai Trasporti, Debora Ciliento, hanno scritto una lettera al ministro per Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e ai vertici di Autostrade per l’Italia e Anas, attraverso la quale chiedono di deviare il traffico pesante sulla A14 Bari-Taranto (dove si sono registrati gravissimi incidente stradali), rendendo gratuito il passaggio o a tariffa agevolata, e di commissariare gli interventi sulla statale 100 e sulla statale 16 Bari-Mola. “Il tema della sicurezza sulle strade vede coinvolte tante realtà e richiede interventi da affrontare in maniera sinergica”: lo ha detto l’assessora Debora Ciliento a margine del sopralluogo tenutosi questa mattina sulla statale 100 “di Gioia del Colle” all’altezza di Mottola. Un sopralluogo concordato con Anas, per cui erano presenti Vincenzo Marzi, responsabile Struttura Territoriale Puglia, con il sindaco di Mottola, Giovanni Barulli, e con il presidente del comitato Strade Sicure, Vanni Caragnano, per monitorare gli interventi di mitigazione del rischio incidentalità in corso. Interventi chiesti dalla Regione Puglia e di competenza di Anas. “Questo tratto della statale 100 – ha sottolineato Cilento – è stato teatro di troppi incidenti e di tante tragedie, ecco perché la Regione Puglia sta facendo il possibile per trovare soluzioni che lo rendano più sicuro o addirittura proporre percorsi alternativi. Una cosa però mi preme dire ed è un appello a chi si mette alla guida: facciamo attenzione, rispettiamo la segnaletica stradale e le regole della strada perché basta poco a spegnere delle vite e a lasciare ferite indelebili”. Anas ha avviato il rifacimento della segnaletica orizzontale e la creazione di una zona di transizione nei pressi dello svincolo di Mottola, con riduzione della velocità e zebrature delle due corsie di sorpasso che indicheranno zone della carreggiata escluse al traffico e alla sosta dei veicoli. Seguiranno l’installazione di segnaletica verticale e le attività di manutenzione programmata della pavimentazione stradale. E’ terminato inoltre l’iter autorizzativo da parte di Anas per l’installazione di un rilevatore di velocità, tipo tutor, di competenza del Comune di Mottola.

