Emilio Fede, 94 anni, in condizioni critiche

il giornalista si è aggravato

La figlia: "Continua a lottare, è un guerriero"

Emilio Fede, l’ex direttore del Tg4, 94 anni, è in condizioni critiche alla Residenza San Fedeledi Segrate, centro alle porte di Milano. Con lui sarebbero presenti le due figlie Simona e Sveva.Fede si trovava in questa residenza da pochi giorni, dopo una permanenza più lunga in un’altra struttura.

“Papà è in condizioni critiche, purtroppo”, ha confermato al Corriere della Sera la figlia Sveva. “Continua a lottare come un leone. È un guerriero”, aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA