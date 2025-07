Enac, a Orio nessun buco di sicurezza

agenzia

Il presidente Di Palma: non ci sono difficoltà infrastrutturali

MILANO, 09 LUG – A Orio al Serio, dove ieri un uomo di 35 anni, Andrea Russo, è passato da una uscita d’emergenza allarmata inseguito dalla polizia ed è entrato in pista per poi venire risucchiato dal motore di un aereo, “l’Enac non ha alcuna preoccupazione sulla sicurezza della struttura aeroportuale e del trasporto aereo”. Il presidente Pierluigi Di Palma all’ANSA ha spiegato che l’ente ha chiesto una relazione al direttore territoriale. “La leggeremo con attenzione ma non emergono situazioni di difficoltà infrastrutturale”. Detto ancora più chiaramente, “il presidio di sicurezza ha funzionato e non ha mostrato buchi”.

