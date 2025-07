Entra col fucile nella lavanderia della ex e parte un colpo

agenzia

L'uomo, 70 anni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza

TRENTO, 14 LUG – Un uomo di circa 70 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Trento per tentato omicidio dopo che si era presentato nella lavanderia ‘Lavalux’ di via Romagnosi, proprio di fronte al Comando della Finanza, armato di un fucile da caccia carico. Sembra che l’uomo volesse intimidire la moglie, da cui è divorziato, che è la titolare del negozio assieme alla figlia. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Finanza ed i due finanzieri hanno cercato di calmare l’uomo mentre in supporto è arrivata anche una Volante della Polizia: vedendola l’uomo armato ha distolto per un istante l’attenzione dai finanzieri che hanno quindi colto l’attimo per bloccarlo. A quel punto, durante la breve colluttazione, è partito un colpo di fucile che ha sfiorato uno dei due finanzieri intervenuti. L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato.

