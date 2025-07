Entra con minicar in supermercato e posteggia fra scaffali

agenzia

Grosseto, anziano si giustifica 'Pesano le borse della spesa'

ALBINIA (GROSSETO), 11 LUG – E’ entrato in un supermercato di Albinia (Grosseto) con la sua minicar e l’ha parcheggiata tra le corsie degli scaffali. “Le borse pesano – ha detto – e io devo fare la spesa”. Protagonista, un anziano del posto nel tardo pomeriggio di ieri. Una scena surreale che diversi clienti hanno immortalato con numerose fotografie. L’anziano è entrato nel supermarket situato vicino alla strada. Nel corso della giornata, in base ai racconti, aveva provato la stessa manovra anche in negozi di Albinia ma in questi casi era stato rimandato indietro.

