++ Entra in casa durante festa e spara, una donna uccisa ++

Nel Pesarese. Carabinieri fermano un 70enne,altra persona ferita

MAROTTA, 11 LUG – Entra in una casa di campagna e inizia a fare fuoco con una pistola contro le persone presenti, a quanto pare, durante la festa di compleanno di una bimba: una donna è stata uccisa e almeno un’altra persona è rimasta ferita. E’ accaduto poco prima delle 21 alla periferia di Marotta (Pesaro Urbino). Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri che hanno fermato il responsabile della sparatoria, un uomo di circa 70 anni. Sono in corso indagini per capire in contorni del delitto.

