Entra in casa per rubare e uccide domestico, arrestato

Scoperto dal padrone di casa che lo chiude dentro e chiama 112

MILANO, 20 APR – Un uomo che a Milano si è introdotto per rubare in un appartamento, e al cui interno è stato trovato a terra, morto, un dipendente del padrone di casa, il domestico, è stato arrestato domenica sera dalla Polizia di Stato. Secondo le prime informazioni il proprietario dell’appartamento, che si trova in via Randaccio, nel centro di Milano, rincasando intorno alle 18.30 si è trovato davanti la scena e istintivamente è scappato chiudendo la porta, che aveva trovato aperta, dietro di sé. Quando la Polizia è arrivata ha trovato ancora bloccato dentro il presunto omicida, che è stato arrestato. L’uomo arrestato è un centrafricano, la cui identità è ancora in corso di accertamento ma che risulterebbe essere un gambiano di 29 anni. La vittima invece è un filippino di 62 anni, alle dipendenze del padrone di casa. Al momento non si conoscono i particolari sulla dinamica dell’accaduto, ma secondo indiscrezioni la causa di morte sarebbe lo strangolamento.

