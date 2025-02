Entra in un bar e accoltella 3 persone, una ragazza è grave

agenzia

E' accaduto questa sera nel Goriziano

TRIESTE, 16 FEB – E’ entrato in un bar e si è lanciato contro tre persone ferendo con un coltello in maniera grave una ragazza e in modo più leggero due giovani. E’ accaduto questa sera a Gradisca d’Isonzo (Gorizia) e autore del gesto sarebbe un uomo che poi è riuscito a fuggire e viene cercato dai Carabinieri. Lo riportano alcuni media locali. Intorno alle 20.30 l’uomo è entrato nel bar centrale, il “Caffè Teatro”, e si sarebbe avventato su uno dei clienti, poi su una ragazza e infine sul barista che aveva cercato di fermarlo. La ragazza è stata soccorsa e portata a Trieste, dove è ricoverata all’ospedale di Cattinara.

