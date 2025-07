Era stato dichiarato morto ma dopo mezz’ora “resuscita”: un caso di Sindrome di Lazzaro a Viterbo

Il caso

L'uomo era su una barella in attesa del carro funebre: si è risvegliato tra lo stupore dei presenti

Morto e risorto nel giro di mezz’ora. E’ accaduto ad un uomo di 78 anni di origine libica che ha avuto due arresti cardiaci e poi, quando era stato dato per morto dal personale del 118, il suo cuore ha ripreso a battere.

L’uomo era stato soccorso ieri sera nel centro residenziale di Marina Velca a Tarquinia, sulla litoranea Viterbese. L’anziano di origini libiche, dopo aver avuto un grave malore è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo da due arresti cardiaci avuti in rapida successione. Alla fine, i medici lo hanno dichiarato clinicamente morto. Anche l’eliambulanza Pegaso che nel frattempo era stata fatta arrivare è stata rimandata indietro.

L’incredibile è avvenuto dopo quasi 30 minuti, infatti l’uomo che era stato lasciato nell’ambulanza in attesa del carro funebre, improvvisamente ha riaperto gli occhi e dopo essersi sollevato ha chiesto delle figlie.