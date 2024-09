Eredità Agnelli, disposti sequestri per 74 milioni

Provvedimenti

Per fratelli Elkann, commercialista Ferrero e Von Gruenigen

È stato disposto dalla magistratura a Torino un sequestro di beni preventivo per 74,8 milioni di euro nell’ambito dell’inchiesta che ruota intorno all’eredità di Gianni Agnelli. Il provvedimento, la cui esecuzione è stata affidata dalla guardia di finanza, riguarda i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen.

«Il sequestro eseguito in questi giorni è un passaggio procedurale che non comporta alcun accertamento di responsabilità dei nostri assistiti», «le circostanze di fatto come ricostruite dalla Procura non sonocondivisibili e restiamo convinti di poter dimostrare l’estraneità dei nostri assistiti ai fatti addebitati». E’ quanto si legge in una nota diffusa dal collegio legale dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann.

