Esami su tampone Chiara Poggi confermano presenza dna “ignoto 3”

Caso Garlasco

Un altro è dell'assistente del medico legale, tre illeggibili

E’ troppo presto per parlare di svolta nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Il profilo maschile senza identità individuato dalle analisi, consolidate, sulle striscioline di una garza di stoffa, usata per prelevare materiale dal palato, dalla lingua e dalle pareti del cavo orale della giovane, non ha ancora le sembianze di una prova per dire che 18 anni fa ad uccidere sia stata più di una persona.

È un rebus nel rebus quello venuto a galla oggi dall’incidente probatorio disposto nell’inchiesta della Procura di Pavia che ha acceso i riflettori su Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara, accusato di omicidio in concorso con altre persone. Una ipotesi che ridisegnerebbe le indagini e anni di processi che hanno portato a ritenere responsabile Alberto Stasi, l’allora fidanzato della ragazza, che sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni di carcere. La replica degli esami genetici effettuati da Denise Albani, la perita nominata dalla gip Daniela Garlaschelli, hanno confermato gli esiti di tre giorni fa: sui 5 prelievi, tre non hanno portato a nulla di utile, mentre gli altri due hanno individuato due cromosomi Y. Di questi uno è riconducibile a Ernesto Gabriele Ferrari, l’assistente di Dario Ballardini, il medico legale che nel 2007 effettuò l’autopsia. L’altro è privo di un nome e quindi, come oramai si dice, è di un ignoto che, in questo caso, sarebbe il numero 3 e che fa escludere sia Sempio sia Stasi.

Ed è proprio su questa traccia genetica maschile che ci sono interpretazioni ben diverse da parte dei consulenti. Per alcuni il profilo è «netto, completo, robusto e con 22 marcatori» e non ha identità, per altri, tra cui Luciano Garofano, l’allora comandante dei Ris nominato dalla difesa di Sempio, sarebbe un mix tra quello di Ferrari e di un altra persona sconosciuta in quantità minime. «La spiegazione più logica, e non di parte – sostiene l’ex generale dell’Arma – è che sia una contaminazione che è avvenuta prima del prelievo, maneggiando quella garza» che sarebbe stata utilizzata per raccogliere materiale dalla bocca di Chiara per poi confrontarlo con le tracce emetiche sulla scena del crimine. Una «contaminazione» che, a suo dire, boccia la tesi di «un secondo uomo: andranno di certo alla ricerca di un fantasma».In vista di ulteriori approfondimenti, la dottoressa Albani, ha preannunciato nella mail inviata oggi con secondi risultati, che dovrà chiedere una serie di chiarimenti a Ballardini. Innanzitutto il perché abbia usato quella garza, forse addirittura un frammento di tessuto non sterile, e non un tampone vero e proprio. E poi avere l’elenco nel dettaglio di chi era con lui in sala autoptica e di chi, in quel frangente, ha avuto a che fare con il corpo senza vita della ragazza.