Esce dal carcere e ruba camion dei Vigili del fuoco

Arrestato a Bologna un 21enne, bloccato da agente fuori servizio

BOLOGNA, 16 SET – Appena uscito dal carcere bolognese della Dozza, dopo un recente arresto per una rapina, ha rubato un camion dei Vigili del Fuoco dal vicino comando di via Ferrarese. Sul quel mezzo ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato da un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio, che ha piazzato la sua moto davanti al camion per sbarrargli la strada. Poco dopo è intervenuta anche una volante del commissariato Bolognina Pontevecchio, che lo ha fermato definitivamente. Si tratta di un 21enne di origine egiziana che la stessa polizia aveva già arrestato il 12 settembre per una rapina in una pizzeria in via Niccolò dall’Arca, zona Bolognina. Rimesso in libertà, il giovane è uscito dal carcere e si è introdotto nel piazzale del comando dei pompieri, che dista poche centinaia di metri. Qui è salito su un camion che viene usato per le emergenze e dunque aveva le chiavi a bordo. La fuga del 21enne è durata poco, perché il poliziotto fuori servizio si è accorto che la persona alla guida del mezzo dei Vigili del Fuoco non era un pompiere e lo ha bloccato all’altezza della rotatoria di via Ferrarese. Sull’episodio è intervenuto Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna: “Urgono misure serie per la sicurezza, i Vigili del fuoco chiedono da tempo un presidio e interventi per tutelare la struttura e il personale.” Per Di Benedetto, “è necessario un Cpr, per la permanenza e l’espulsione di soggetti come questo”.

