Esce dal veicolo incidentato e muore travolto da auto

agenzia

Scontro in A23 in Friuli, vittima un automobilista

TRIESTE, 14 DIC – Un uomo, di Gemona del Friuli (Udine), è morto in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri lungo l’autostrada A23, in cui sono rimaste coinvolte altre 4 auto, con feriti non gravi. Secondo una ricostruzione ancora da confermare, la vittima potrebbe essere una delle persone coinvolte nell’incidente la cui auto si è ribaltata. L’uomo, che nella collisione non avrebbe riportato ferite particolari, sarebbe riuscito a uscire dall’ abitacolo ma sarebbe stato investito da un’auto che sopraggiungeva sulla stessa corsia. L’incidente si è verificato al chilometro 38, nel tratto Gemona-Udine, in direzione del capoluogo friulano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e la polizia stradale. Qualche minuto prima che si verificasse l’ incidente, l’equipe del 112 era stata inviata nel medesimo tratto per una precedente collisione con conseguenze meno grave per gli occupanti dei veicoli coinvolti, trasportati a Udine con ferite agli arti e al torace.

