Esce dall’A2 e segue navigatore auto finendo bloccato in bosco

agenzia

Disavventura a lieto fine per un giovane diretto a Lamezia Terme

CATANZARO, 05 AGO – Ha imboccato con la sua auto, nella tarda serata di ieri, l’uscita di Altilia Grimaldi dell’A2 Autostrada del Mediterraneo ma seguendo le indicazioni del navigatore satellitare invece di raggiungere Lamezia Terme, dove era diretto, ha proseguito il viaggio attraverso vecchie mulattiere di montagna a oltre 1000 metri di altezza fino al punto di rimanere bloccato in zona boscata. E’ la disavventura, poi conclusasi comunque positivamente, occorsa ad un giovane automobilista proveniente da Taranto. Al ragazzo, ingannato anche dal buio della notte, non è rimasto altro che rivolgersi ai vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme i quali, raccolta la richiesta di aiuto, si sono immediatamente atttivati per le ricerche. Il disperso è stato contattato telefonicamente dal capo squadra che, dalle informazioni ricevute, è riuscito a ricostruire il percorso seguito. Successivamente, con non poca difficoltà, i vigili del fuoco hanno poi individuato il malcapitato che è stato accompagnato, assieme alla sua vettura, in una zona sicura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA