Esce un libro di Chiara Tramontano sulla sorella uccisa nel 2023

'Non accetto una vita senza di te'. Il killer è all'ergastolo

MILANO, 02 MAG – “Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo e scrivendo un libro per te”. Con queste parole Chiara Tramontano, sorella di Giulia, annuncia su Instagram l’uscita il prossimo 13 maggio di un volume dedicato alla storia della 29enne, incinta al settimo mese, uccisa il 27 maggio del 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo in primo grado a Milano. Sulla copertina del libro edito da Cairo e dal titolo ‘Non smetterò mai di cercarti’, una foto delle due sorelle insieme. “Cara Giulia, oggi sarebbe stato il tuo compleanno”, scrive Chiara. “Vorrei poterti dire ‘buon compleanno’ con la leggerezza di chi ha imparato a lasciar andare, ma io non ci riesco. Non ho imparato ad accettare una vita senza di te, ad accettare che ai tuoi compleanni non avrò più nulla da augurarti, se non che tu possa sentire, ovunque tu sia, quanto amore ti circonda”. Il libro “parla della tua storia, della nostra, del dolore che vivono i familiari di una vittima di femminicidio. Parla della tua disperazione, ma anche della forza che abbiamo dovuto trovare per combattere, per chiedere giustizia, per non arrenderci. Parla della ricerca di te senza fine, e del tentativo di ricominciare a vivere”. “In questa vita avrei voluto fare di più. Avrei voluto salvarti”, afferma ancora la sorella di Giulia. “Avrei voluto che il destino fosse meno crudele e non permettesse che mani violente ti strappassero da noi. Quel male ha distrutto la tua bellezza e ha lacerato per sempre i nostri cuori”. Un messaggio dedicato al compleanno della giovane è stato condiviso sui social anche dalla mamma Loredana Femiano. “Saranno sempre 29 gli anni che compi”, scrive su una foto che ritrae Giulia davanti alla torta del suo ultimo compleanno. “29 anni di amore, di amicizia, di complicità, di comprensione, di risate. 29 anni di noi. Oggi più che mai il mio cuore è in mille pezzi, figlia mia”.

