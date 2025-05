Escort uccisa nel Milanese,sospettato interrogato in Procura

agenzia

Oggi all'alba perquisita l'abitazione dell'uomo

MILANO, 28 MAG – Un uomo è interrogato in queste ore davanti al pm di Busto Arsizio (Varese) Ciro Caramore perché potrebbe essere coinvolto nell’inchiesta per l’omicidio di Vasilica Portincu, escort di 35 anni uccisa sabato sera a coltellate nell’appartamento di Legnano (Milano) che utilizzava per ricevere i clienti. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione del sospettato oggi all’alba e lo hanno poi portato al comando della compagnia di Legnano e poi in procura a Busto Arsizio. L’uomo, residente in provincia di Milano, è al momento sotto interrogatorio. All’uomo inquirenti e investigatori sono arrivati indagando nell’ambito dei clienti della escort.

