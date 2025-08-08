Escursionista 72enne anni perde la vita in seguito ad un malore

agenzia

L'uomo era con la moglie verso il rifugio Pertini in Trentino

TRENTO, 08 AGO – Un escursionista settantaduenne, residente a Pistoia, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in seguito ad un arresto cardiaco, avvenuto lungo il sentiero 557, o Friedrich August, che dall’omonimo rifugio porta al Rifugio Pertini. L’uomo si trovava in compagnia della moglie, ad una quota di 2.267 metri, quando ha accusato improvvisamente il malore. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata da parte della donna alle 10. La Centrale Unica di Emergenza – precisa il Soccorso alpino del Trentino – ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. L’elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sul posto, dove il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Gli operatori della Stazione presenti in piazzola si sono dunque portati a loro volta in quota via terra, per effettuare, ricevuto il nulla osta delle autorità, la rimozione della salma, portata alla camera mortuaria di Campitello di Fassa, e riaccompagnare a valle la moglie dell’escursionista.

