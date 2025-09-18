Escursionista cade e muore sul gruppo del Bosconero

agenzia

L'uomo è precipitato in un canale per ottanta metri

BELLUNO, 18 SET – Un escursionista tedesco è morto dopo essere precipitato dal sentiero numero 500, noto come Troi de le Calade, nel Gruppo del Bosconero, un massiccio delle Dolomiti nella provincia di Belluno. L’allarme al 118 è stato dato alle 14.30 da un compagno di escursione che aveva assistito alla caduta. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il corpo dell’uomo, caduto per circa ottanta metri in un canale e rotolato altri venti metri fino a un albero. Sul posto era pronta anche una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo. Il tecnico di elisoccorso e il medico, calati con il verricello, hanno potuto solo constatare il decesso. La salma è stata recuperata e trasportata in piazzola, dove è stata presa in consegna dai carabinieri e dal carro funebre. È il secondo incidente mortale a poca distanza negli ultimi due giorni: ieri aveva perso la vita la guida alpina del Soccorso alpino Franco Gasparri, dopo essere precipitata dalla Cima Grande di Lavaredo.

